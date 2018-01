Roberto Gómez: "Zidane, en estos momentos, debería ser cesado o presentar la dimisión"

El tertuliano, muy crítico con el entrenador merengue en 'El transistor'

Roberto Gómez ha vuelto a hacer gala de la falta de decencia que tiene cuando habla del Real Madrid al acusar a Zinedine Zidane de ser un entrenador desleal y le ha exigido que presente su dimisión o que Florentino Pérez le despida de manera inmediata.

"Zidane, en estos momentos, debería ser cesado o presentar la dimisión. La toma de decisiones de no reforzar el equipo ha sido la clave del fracaso de Zidane. Ha sido desleal con el presidente y con el Real Madrid. Ha echado para atrás un fichaje con una deslealtad que no había visto nunca. Se ha acabado el hambre y las ganas de ganar del Real Madrid y la culpa es de Zidane", dijo el periodista en la tertulia de El Transistor.

Mientras, David Alonso fue algo más pausado que Roberto Gómez, aunque también se apuntó a echar a Zidane. "Por resultados va a pasar la historia como uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid, pero hay datos que llevan a pensar que su ciclo está terminando si no ha terminado ya. No ha querido un portero y no ha querido un delantero y todo eso era para levantar la autoestima de la plantilla y todo va de mal en peor".

Sin embargo, Fernando Burgos confesó estar alucinado porque todo el mundo esté señalando a Zidane como máximo responsable de lo que está pasando en el Real Madrid. "Hace un mes escaso el Real Madrid ganaba el Mundial de Clubes y completaba el mejor año de su historia. No hay memoria y hay mucho ventajismo. El equilibrio del Real Madrid ahora mismo es mantener a Zidane".

