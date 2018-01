Pilar Rahola y Xavier Sardá se enzarzan a gritos en RAC1 por Puigdemont: "¡Estoy harta de que me menosprecies!" Ecoteuve.es 23/01/2018 - 11:10 0 Comentarios

La periodista y el tertuliano de 'Al Rojo Vivo' se enganchan en una gran discusión

Pilar Rahola y Xavier Sardà protagonizaron este lunes un agrio momento en los micrófonos de la emisora catalana RAC1. Mientras que el segundo defendía que la actitud de Puigdemont desde Bruselas no ha gustado en un sector de ERC, la periodista argumentaba que "el mandato del pueblo de Catalunya pasa por investir" al president electo.

Rahola aseguró que Rajoy había actuado "de la manera más bestia" con la aplicación del artículo 155. "¿Qué ha dicho la gente?: 'Devolvednos a nuestro presidente", declaró. Sardá explicó entonces que a Puigdemont "se le dijo que tenía que anunciar en campaña que si ganaba volvía. Pero no ha vuelto", dijo.

"¡Que no! ¡Por favor! ¿Qué queréis? ¡Pasear a Puigdemont por la Castellana como un trofeo!", le replicó la catalana. Fue entonces cuando el tono de la discusión se elevó por momentos al tiempo que Sardá le pedía "un poco de calma". Rahola optó en ese momento por despreciar sus argumentos emitiendo un "ñi, ñi, ñi, ñi" cada vez que este intentaba hablar.

El colaborador de Al rojo vivo le dijo entonces que estaba haciendo "una defensa maternal de Puigdemont" y en ese momento comenzaron los gritos. "¡Ya está bien!¿Defensa maternal? ¿Pero qué te has creído? ¡Yo hablo de política y hago análisis!", se defendió Rahola mientras que Sardá le acusaba de "hacer política". "¡Análisis político! ¿Y qué haces tú?", le refutaba ella. "¿Defensa maternal? ¿Qué te has creído? ¡Tengo tanta capacidad como tú para hacer análisis político!", insistía.

"¡Para bronca la que me estás montando tú. Estoy harto de que me hagas lo mismo siempre. Siempre regañando!", lamentó Sardá. "¡Y yo estoy harta de que me menosprecies!", le reprochó la periodista a su compañero, que continuaba criticándola por su actitud. "Esta es tu democracia, esta es tu democracia...".

El presentador de la tertulia, incapaz de hacer que se calmaran, decidió bajarle los micrófonos a ambos y mandar el programa a publicidad. A la vuelta, y tras la probable reprobación de los responsables del espacio, ambos retomaron el debate en un tono mucho más tranquilo y conciliador.

