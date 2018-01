Se atreve con un test de infidelidad y su novia le pilla hablando con otra Ecoteuve.es 16/01/2018 - 12:09 0 Comentarios

Un reportero de 'Anda ya' puso a prueba a una pareja que acabó discutiendo en directo

¿Enseñarías a tu pareja todos tus WhatsApp? ¿Dejarías que viese todos los mensajes que has intercambiado los últimos días? Este servicio de mensajería o las redes sociales son propicios para que se produzcan las llamadas microinfidelidades, un tema por el que quiso preguntar el programa Anda ya, de Los 40.

Karin Herrero, uno de los miembros del programa, preguntó por este tema en una serie de entrevistas que hizo para un reportaje, sin saber que iba a ser testigo de una pillada a uno de los entrevistados.

Una pareja se mostró dispuesta a someterse a una prueba de infidelidad. Para ello, revisaron el móvil de él y se toparon con una conversación con una chica que tenía registrada como "Vanesa Insta".

"Es una chica con la que hablaba antes de estar con mi novia", se defendió él. "No, es una chica con la que te has liado", espetó su novia. "Pero fue hace mazo", continuó el chico.

"¿Qué haces hablando con ella? Esa conversación fue hace tres días", insistió la chica. En uno de los mensajes de la conversación 'Vanesa Insta' decía "Tengo ganas de verte". "No me hace ni puta gracia", contestó la novia del chaval. "Tenía ganas de hablar pero ¿tú ves que yo he dado pie a algo?", se defendió él.



El reportero decidió en ese momento cortar el vídeo porque la situación se ponía "violenta".

