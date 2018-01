Manolo Lama la lía en COPE con un polémico comentario sobre la violencia machista Ecoteuve.es 15/01/2018 - 18:27 0 Comentarios

El periodista debatía sobre la acusación racista de Lerma a Aspas

Manolo Lama ha vuelto al centro de la polémica por un comentario realizado en la tertulia de El Partido de las 12, que presenta Juanma Castaño en la cadena COPE.

El debate se centraba a la acusación que hizo Jefferson Lerma, jugador del Levante, hacia Iago Aspas, del Celta de Vigo, quien presuntamente se habría dirigido al primero en términos racistas durante el partido de Liga.

"Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho 'negro de mierda'. Esto no puede pasar. Las medidas las han de tomar otras personas. Hoy me ha tocado a mí, pero no puede pasar", declaró el futbolista del equipo valenciano.

Mientras que a Castaño le "extrañaba mucho" que Lerma se hubiese podido inventar algo así, no ocurrió con Lama que dijo: "Yo conozco a mucha gente que dice les pega su marido o su mujer y que es mentira. Conozco a mucha. Mucha. O sea que hay mucha gente que miente".

Los oyentes, y aficionados al fútbol en general, han lamentado las declaraciones del narrador de COPE y presentador de GOL.

"Conozco mucha gente que dice que les pega su marido o su mujer y que mienten". 50 asesinadas/año y sólo 0,01% denuncias falsas. Tienes muchos oyentes, @lamacope así que más responsabilidad (Vía @FonsiLoaiza) pic.twitter.com/mS52WCIkJa — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 15 de enero de 2018

Y muy triste, porque con tantos seguidores el mensaje cala. Destroza el trabajo de quienes tratan de acabar con la violencia machista. — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 15 de enero de 2018

Lo estaba escuchado anoche. A cuadros. — Chris Patterson (@chrispatt_) 15 de enero de 2018

Eso que os runrunea por dentro y os hace desconfiar de una mujer que denuncia y os hace salir en tromba con las denuncias falsas como si fuera un problema social equiparable se llama "machismo" y lo que buscáis es desviar el foco del machismo hacia el descrédito a las mujeres — Jorlugo (@JLGomez81) 15 de enero de 2018

"Yo conozco a mucha gente" es el perfecto principio para una frase q o es mentira o es una exageración ridícula.



Si conoces a alguien q hace eso, no muchas(no es necesario) debería denunciarlo. — Yago Rocha Alvarez (@YagoRochaAlvz) 15 de enero de 2018

PUBLICIDAD