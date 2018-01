Isabel Gemio admite no tener curiosidad en escuchar a Jaime Cantizano Ecoteuve.es 14/01/2018 - 13:20 2 Comentarios

No parece que haya puesto interés en su nuevo compañero de profesión

Isabel Gemio que actualmente centra su trabajo en la radio, ha acudido al programa A vivir de Cadena Ser, el mayor rival de Onda Cero, cadena en la que Jaime Cantizano se estrena como uno de los fichajes estrellas.

Durante la entrevista ha sido inevitable hablar sobre el tema y ha confesado que no ha escuchado la radio porque: "No tengo ninguna curiosidad. No sería objetiva. Y no quiero tener que contestar a esa pregunta. Ninguna de las dos convencerá. Unos dirían que estoy haciendo la pelota, o que estoy hablando así de un compañero... Qué importa lo que yo opine, son los oyentes los que deben decidir". Parece ser que a la presentadora no le ha hecho mucha gracia su nuevo sustituto y ha decidido hacer oídos sordos y no escuchar el programa.

Se arrepiente de haber dejado 'Lo que necesitas es amor'

Javier del Pino, el presentador le ha preguntado sobre su pasado. Isabel ha confesado que se arrepiente de haber dejado el programa: "no me sentí cómoda en ese formato. Me equivoqué. Era un éxito bestial y yo lo dejé con ocho millones de espectadores. ¡Me pagaban una pasta! No me siento orgullosa de aquello".

Al parecer la presentadora no tiene ningún proyecto en mente por el momento ni en la radio, ni en televisión donde fue conocida por presentar programas de éxito como Sorpresa, sorpresa.

