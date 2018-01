Jaime Cantizano aterriza en Onda Cero: "Parece que si no sales en televisión no existes" Marco Almodóvar 10:29 - 12/01/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al comunicador, que estrena 'Por fin no es lunes'

Sobre el 'traspaso de poderes con Isabel Gemio, su predecesora: "No ha sido traumático"

Bibiana Fernández, Alaska...: "El 80% de mi equipo son mujeres"

Jaime Cantizano inicia una nueva etapa este sábado (de 8.00 a 12.00) en Onda Cero con el matinal Por fin no es lunes, que coge el testigo de Te doy mi palabra de Isabel Gemio. "Es la evolución lógica de mi carrera", asegura a ECOTEUVE.ES el comunicador, cuyo objetivo es atrapar al oyente joven.

La nueva aventura será especial para Cantizano porque le permitirá ejercer como padre y atender a su pequeño Leo, que nació por gestación subrogada: "Este programa me permite conciliar la vida laboral y la personal". Además, se reivindica: "Parece que si no sales en televisión no existes".

El locutor insiste en que tratarán la actualidad con "ironía" aunque también habrá cabida a la reflexión. Lo hará rodeado de mujeres como Bibiana Fernández, Alaska o América Valenzuela.

Por último, ha opinado sobre el "fenómeno global" de Operación Triunfo, para el que estuvo en todas las quinielas para presentarlo. Y apuesta por Amaia para Eurovisión: "Consiguió más de un millón de visitas en You Tube en 24 horas".

¿Cómo arranca esta nueva etapa?

Estoy muy tranquilo porque llegar a Onda Cero ha sido como volver a casa. Es un retazo maravilloso y es la evolución profesional que buscaba. Por eso, cerré una etapa y abrí el camino de la radio convencional donde se abordan contenidos que a mí me han interesado siempre mucho. Además, he tenido la oportunidad de crear un programa con la gente que voy a trabajar.

Ha dicho que trabaja para aprender y para divertirse...

Hacer radio es lo que más me gusta en esta vida y, además, lo voy a hacer en fin de semana con lo que me permite hacer esa vida también.

¿Se siente afortunado?

Sí, porque siempre he estado trabajando. Cuando terminé la etapa de Atresmedia coincidí con una presentadora muy conocida y me dijo '¿ahora qué vas a hacer tú?' A las pocas semanas hice radio. Parece que si no sales en televisión no existes. Y claro que hay vida, una vida profesional muy interesante que me ha dado muchas alegrías.

Pero, ¿con qué medio se queda?

No tengo por qué elegir. Me lo paso muy bien en la televisión y en la radio. ¿Por qué voy a descartar algo? Espero combinar esto con la tercera temporada de Original y Copla, de Canal Sur. Lo que sí es cierto es que he limitado mucho el horario de trabajo.

¿Qué diferencia existen entre los oyentes entre semana y los del fin de semana?

La radio se escucha de forma diferente. De lunes a viernes se hace con más prisas y en sábado y domingo, con más atención. El programa tendrá mucha ironía y mucha guasa.

¿Qué puede decir de sus colaboradoras?

Bibiana y Alaska son dos grandes comunicadoras; Marta Flich es muy ácida, habla de una forma muy clara y no se corta; Marta García Aller es alguien de la casa que también sabe transmitir las cosas de forma diferente y América Valenzuela hablará de ciencia. El 80% de la gente que me rodea en Por fin no es lunes son mujeres.

¿Ha tenido carta blanca a la hora de elegir los contenidos?

He tenido libertad y confianza absoluta, lo que pasa que a mí me gusta acercarme al equipo y preguntar en qué nos estamos equivocando. Yo no he venido aquí ni a subirme al púlpito ni ser bandera de nada.

¿Cómo valora a sus competidores?

Son distintos perfiles. Yo pienso en Por fin no es lunes, que es una tregua donde la ironía va a ser fundamental.

¿Cómo ha sido ese 'traspaso de poderes' con Isabel Gemio?

No ha sido un tránsito traumático. Gran parte del equipo de la anterior etapa está trabajando conmigo y tengo plena confianza en ellos porque me lo han demostrado.

¿Ha hablado con ella?

No lo he hecho, pero sí coincidí con ella fuera de la radio aunque no hablamos de este tránsito. Isabel Gemio es una de las mejores profesionales que ha dado este medio con un reciente Premio Ondas. Ante eso, poco más puedo decir.

¿Qué le parece el nuevo Atrévete de Manel Fuentes?

Te juro que no he escuchado nada porque recuperé horas de sueño. Si algo tiene ese programa es el equipo humano, que es una joya.

¿Está siguiendo Operación Triunfo?

Cada vez que puedo echo un vistazo en las redes sociales. Es un fenómeno global con independencia en el canal en el que está y el el ave fénix que se recupera.

¿Le hubiera gustado presentarlo?

A todo el mundo le gusta un espectáculo de ese tipo. Soy consciente que estaba en las quinielas pero no era ese el camino.

Presentó Objetivo Eurovisión en 2016. ¿Quién cree que debe representar a España este año?

Pues si os hablo de la chica que en 24 horas consiguió más de un millón de visitas (risas).

¿Se ha propuesto algo para 2018?

Dormir más porque he tenido un problema serio porque tenía una alteración del sueño que tenía que ver con la respiración y apenas podía dormir 4 o 5 horas.

Este verano sufrió un accidente en la piscina que le dejó una gran cicatriz. ¿Cómo lleva el tratamiento?

Me destrocé la cara. Es milagroso porque me podía haber matado por un milímetro. He descubierto que las células madre sirven para regenerar el tejido. Lo he pasado mal porque no me he encontrado con algo más doloroso.

