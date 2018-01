Cope confirma la renovación de Carlos Herrera hasta 2021: "Sigo con fuerza" Ecoteuve.es 10/01/2018 - 12:12 0 Comentarios

El locutor, que llegó a la emisora en 2015, batió su récord de oyentes en el último EGM

Cadena Cope confirma lo que ya se daba por hecho: Carlos Herrera seguirá en la emisora tres años más, hasta 2021.

"Desde que llegué a esta casa en 2015 he sentido de cerca el respaldo de los oyentes y mi compromiso con ellos todavía es mayor al confirmarse esta renovación. Me encuentro con fuerzas para conseguir que los próximos tres años sean magníficos", dice el locutor en un comunicado.



En el último EGM, Carlos Herrera firmó 2.132.000 oyentes, su récord desde que llegó a la emisora de la Conferencia Episcopal en 2015.



Aunque no se ha explicado la letra pequeña del acuerdo, una de las posibilidades que se ha apuntado en las últimas fechas es que Herrera pueda desligarse de Cope en los próximos dos años, aunque la intención sea cumplir con los tres. También se ha apuntado la intención del locutor de reducir su presencia en antena de forma progresiva. Ninguna de estas dos cosas han sido confirmadas por la emisora.

"Le pido al oyente que sea exigente, que todos los días quiera algo más; que sea crítico con lo que le cuente y que nos devuelva el mensaje que le enviamos para que se lo mejoremos", dice Herrea.

