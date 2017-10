José María García: "Después de Franco, Aznar es el mayor dictador que he conocido" Ecoteuve.es 7/10/2017 - 18:03 3 Comentarios

José María García. Imagen: EFE

José María García, la mayor estrella de la radio deportiva durante años en España, no deja títere con cabeza en una entrevista que este sábado publica Papel con El Mundo.

García, retirado desde ahce 15 años, transita por los motivos de su marcha, la crisis en Cataluña y la investigación a Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol.

"Me fui del periodismo deportivo por José María Aznar. Después de Franco, es el mayor dictador que he conocido", asegura la estrella de la información deportiva. Algo más benévolo se muestra al referirse a Rajoy, al que tacha de "perezoso". "Es el más vago de España", comenta.

Sobre la operación de instrucción judicial que investiga a Ángel María Villar por corrupción, entre otros delitos, 'Supergarcía' sigue mostrando su apoyo al presidente de la Federación. "Me llevaría la mayor sorpresa de mi vida si pensara que Villar se ha quedado con un euro que no es suyo. Otra cosa es el funcionamiento actual de la Federación, que no me gusta demasiado", argumenta. "Cuando estás 30 años en un sitio eso parece que es ya tuyo. Entonces tomas decisiones que no deberías tomar", concluye.

La exestrella de la Cope se atreve a adentrarse en la crisis en Cataluña: "Lo que tenemos que intentar es pacificar. No pueden decidir sólo los catalanes". "Yo he querido a Cataluña", asegura.

Su visión del periodismo deportivo actual no es muy halagüeña, y lo tacha de "simulacro". Culpa de ello a las televisiones y sus nuevas estrategias para rellenar mucho espacio al coste más bajo, y pone como ejemplo el programa de 'El Chiringuito', que considera "el peor espacio en el periodismo entero". Argumenta que que el peor pecado del programa de Pedrerol es ser "amoral".

PUBLICIDAD