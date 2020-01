Federico Jiménez Losantos prescinde de Pedro J. Ramírez como colaborador Ecoteuve.es 7/01/2020 - 12:02 0 Comentarios

El periodista llevaba años colaborando en la tertulia del programa 'Es la mañana'

Federico Jiménez Losantos ha prescindido de uno de los colaboradores habituales y más destacados de Es la mañana, el programa estrella de esRadio que dirige desde hace diez años.

El locutor ya no cuenta con Pedro J. Ramírez, director de El Español, que acudió por última vez a la tertulia radiofónica el pasado 21 de noviembre.



Desde entonces, Pedro J. no ha vuelto al programa y parece que no lo volverá a hacer, según confirma El confidencial digital, que cita fuentes de Libertad Digital, el grupo al que pertenece la emisora. "Si soy invitado, fenomenal; y si no, pues nada", opina el periodista, según recoge el citado medio.



Lea también: Federico Jiménez Losantos confiesa a quién votó en las elecciones y se arrepiente: "Hoy no lo haría"

Pedro J. Ramírez llevaba colaborando en la radio de Losantos desde 2013, pero su relación profesional comenzó hace varias décadas. Trabajaron juntos en ABC, Diario 16 y, después, en El Mundo, periódico que Pedro J. dirigió hasta su despido en enero de 2014.