El artículo de 'The Times' que indigna al español recomienda ver 'Got Talent' y 'Sábado Deluxe'

The Times se ha convertido este miércoles en tendencia en las redes sociales después de un artículo escrito por Chris Haslam, el redactor jefe, y publicado el pasado domingo 21 de enero en un especial de viajes. El periodista ridiculiza al extremo en su escrito la sociedad española con varios ejemplos cotidianos, lo que ha provocado la indignación en las redes sociales.

El reportaje hace dos 'recomendaciones' televisivas, Got Talent España y Sábado Deluxe, ambos formatos de Mediaset y en los que participa Jorge Javier Vázquez: "Seguramente también los pongan en la tele del bar, pero con todos esos gritos, no escucharía nada".

Ya el subtítulo es toda una declaración de intenciones: "Jure como un camionero, beba el tinto frío y termínese siempre la cena". A continuación, empieza a explicar los "atajos" para convertirse en español, además de "aprender el idioma": "Olvide las nociones anglosajonas de buena educación, discrección y decoro. Ser español dignifica entrar en un bar, besar y abrazar a completos desconocidos y gritar 'oiga' al camarero y tirar todo lo que no puedes beber al suelo. Excepto los vasos. Es demasiado".

Haslam recuerda en sus palabras a la mujer que para ser española se ha de llevar abanico, "una herramienta, no un souvenir". Y aunque al hombre no hace mención, una fotografía de un torero con el capote en la mano parece resolver el look diario del español de a pie, del que por cierto, también es impuntual: "Llegar 30 minutos tarde es demasiado tarde y un poco maleducado".

Como no podía ser de otra forma, el periodista británico hace referencia a la eficacia en el trabajo de los españoles y de su almuerzo a media mañana, ya que "a las once de la mañana se nos cae el boli para irnos al bar a tomar una caña y un sandwich" para después clavarnos un menú "de tres platós" para finiquitarlo con una buena siesta española. Y para luego, las tapas.

@dromomaniac @thesundaytimes Have you ever been in Spain? Honestly... I don't think so!!

So ignorant, so arrogant.... If you really think, that Spain and The Spanish, are like your article... You're not welcome. #MondayMotivation #felizlunesatitambienignorante pic.twitter.com/h1H3nenPnQ