Una jueza amenaza con demandar a 'El Mundo Today' por una noticia satírica sobre ovejas criadas "con fines sexuales"
10/01/2018 - 15:12

La magistrada pide una rectificación porque consideran que incitan al "delito de bestialismo"

El Mundo Today se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica después de publicar una noticia ficticia en la que bromean con que "el 90% de las ovejas se cría con fines sexuales". El medio satírico ha compartido en sus redes un mensaje procedente de una jueza del País Vasco que les solicita, a título personal, una rectificación, ya que la 'información' dejaría en mal lugar a los pastores y produce una incitación al "delito de bestialismo".

"Es un insulto grave a la labor de los pastores, al trabajo tan duro de los mismos, además de poner de manifiesto la baja consideración social hacia este noble oficio", dice la magistrada, identificada como Ana María, que recuerda que ante la incitación a este tipo de delitos ("el bestialismo"), la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio "sin necesidad de denuncia alguna".

El Mundo Today ha lanzado un comunicado en el que vuelven a recalcar que son un "diario satírico" en el que "todos los contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad". "Por tanto, no vemos sentido a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie, pues se trata sólo de un chiste basado en un tópico de la cultura popular", afirman los responsables del medio.

"Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto", han escrito con ironía en su cuenta oficial de Twitter compartiendo una captura del mensaje enviado por la jueza. Como respuesta, Ana María ha asegurado que no "corresponde" a ellos decidir sobre cómo debe ser interpretada la noticia, sino a "los Tribunales de Justicia, que así lo examinarán".

Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto. pic.twitter.com/7ib6VvpOsx — El Mundo Today (@elmundotoday) 9 de enero de 2018

