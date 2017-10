Andrea, de 'Myhyv', desnuda en la portada de 'Interviú' Ecoteuve.es 1/10/2017 - 21:36 0 Comentarios

Andrea C. es la gran protagonista en la portada de 'Interviú' de este lunes. Esta granadina de 23 años, conocida por salir en 'Myhyv', no duda en salir desnuda ante toda España.

Andrea C. ha aprendido a salir sola de problemas y tristezas. Abandonada por su padre y huérfana de madre, la pretendienta del programa Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV) busca en el amor y el romanticismo una oportunidad.

La granadina, que se gana la vida como camarera de discoteca, ha cambiado de tronista "porque no me gustan los hombres que babean por todas". "Nunca me había planteado entrar en la tele", confiesa. Ahora quiere conquistar a Iván, con el que espera compensar "el peor verano de mi vida ante la falta de sexo".

