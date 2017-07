Ruth Rebaque, la fantasía sexual de Álvaro Muñoz Escassi, desnuda en la portada de 'Interviú' Ecoteuve.es 9/07/2017 - 21:32 0 Comentarios

Ruth Rebaque es la gran protagonista en la portada de 'Interviú' de este lunes. Esta modelo de 29 años y leonesa de nacimiento, conocida por ser elegida Chica interviú Asturias 2009, no duda en salir desnuda ante toda España.



Solo cinco meses ha durado el matrimonio entre el exjinete Álvaro Muñoz Escassi y la millonaria venezolana Raquel Bernal. "No me sorprende que durara tan poco. El día de su boda me escribió pidiéndome sexo, llevábamos tres meses hablando. Y no soy la única", afirma la modelo Ruth Rebaque, que protagoniza esta semana la portada de 'Interviú'.

La joven detalla las conversaciones subidas de tono que mantuvo con el famoso y asegura que siempre le negó que tuviera pareja. "Me enteré de que se había casado por la prensa", afirma.

