El desnudo reivindicativo de Tamara Gorro: "Mujer en libertad" Ecoteuve.es 22/09/2018 - 14:09

Ha utilizado su perfil de Instagram en el que es muy activa

Tamara Gorro se mantiene alejada de los focos pero nada inactiva en las redes sociales. La extronista ha encontrado en ellas el medio en el que expresarse y exponer al completo su vida privada.

En esta ocasión, Tamara ha utilizado su Instagram para subir una foto muy reivindicativa. En ella se la puede observar completamente desnuda, de espaldas con los brazos abiertos al borde de un acantilado y rodeada de naturaleza.

La instantánea la ha subido acompañada del siguiente texto: "MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre".

