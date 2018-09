La reflexión de Laura Madrueño ('El Tiempo' en Telecinco) tras posar desnuda en Women's Health Ecoteuve.es 8/09/2018 - 13:38 0 Comentarios

La presentadora ha decidido aceptar el reto que propone la publicación

Laura Madrueño es conocida por presentar cada día El Tiempo en Telecinco. Pues bien, ha decidido hacer una reflexión a través de su Instagram tras publicar una foto en la que aparece desnuda para la revista Women's Health.

Y es que Laura, igual que otras caras conocidas, ha aceptado el reto 'En forma, mi forma' que consiste en cambiar radicalmente el estilo de vida hacia uno mucho más saludable y mostrar el cambio físico.

La presentadora ha decidido compartir con todos sus seguidores la fotografía en la que aparece desnuda nadando, acompañada del siguiente texto: "Estamos en tiempos difíciles para querernos como somos, para amar nuestro cuerpo. Demasiadas comparaciones y exigencias, más aún siendo mujeres. Soy consciente de que me exijo mucho día a día a la hora de entrenar, pero entreno para sentirme bien, no para que me vean bien. Llevo nadando toda la vida, a pesar de que se me ensanchen la espalda, los hombros, el cuello... de que se me estropeen el pelo y la piel... Porque nadar me hace sentir libre. Por eso he decidido mostrar mi cuerpo donde más feliz soy, en el agua. Arrancamos temporada al desnudo."

