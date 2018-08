Amor Romeira, "estafada" por una compañía aérea: "Me quitaron mi sitio para poner a los demás" Ecoteuve.es 4/08/2018 - 15:41 0 Comentarios

La cantante tuvo un ataque de ansiedad porque no quería faltar a su actuación

Amor Romeira ha vivido una experiencia muy desagradable cuando iba a coger un vuelo en el aeropuerto de Barcelona. La compañía había "dejado en tierra" a unos pasajeros que tuvo que reubicar en el avión que iba a coger la canaria.

El problema estaba en que Amor tenía una actuación en Lanzarote y si no cogía el avión no llegaría a tiempo. "Tenía que quedarme en tierra y sin recursos, que es lo que se hace en estos casos, para que ellos después pudieran reubicarme en otro vuelo", explicó preocupada ya que no quería faltar a su compromiso de trabajo. Algo que al parecer, los trabajadores de la compañía en ese momento no entendieron: "Me llegó a decir 'que usted tenga que actuar o que tenga que estar en Lanzarote eso a la empresa se la suda, me importa una mierda", dijo.

Finalmente, la artista consiguió llegar a tiempo para la actuación pagando sin ningún tipo de descuento otro billete a Gran Canaria y desde allí cogiendo un binter a Lanzarote. Lo peor fue el ataque de ansiedad que tuvo durante el camino: "No paraba de llorar porque todo sabía mal. La empresa no puso nada a favor mío, no me ayudó nada. Esta compañía estafa".

