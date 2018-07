Romina Malaspina y Logan ('Supervivientes') se van de vacaciones juntos a Gran Canaria Ecoteuve.es 29/07/2018 - 12:10 2 Comentarios

Al parecer podrían haber empezado una relación tras 'Supervivientes'

Logan destacó en Supervivientes por flirtear con Sofía la que más tarde se convirtió en ganadora. Pues bien, al salir del reality el asturiano puso su interés en otra de los concursantes.

Se trata de Romina Malaspina con la que se habría ido a la isla de Gran Canaria. A pesar de que ninguno de los dos ha subido una foto juntos, se intuye que se han ido de vacaciones en pareja puesto que ambos han hecho Stories en las mismas playas y ubicaciones.

Además, los dos han publicado fotos en las que aparecen piedras superpuestas y playas con frases relacionadas con "el equilibrio". La verdad, es que no parece que se trate de una coincidencia.

Lo chocante de todo esto es que Rafa Mora confirmó el romance hace unos días y la argentina no tardó en desmetirlo a través de las redes sociales bastante enfadada. Logan también utilizaba la misma vía para acallar rumores: "No he dejado embarazada a Romina".

