Lola Ortiz ('MyHyV') se desnuda para apoyar a las mujeres: "Hago lo que me sale de los ovarios"

La extronista se ha quitado la ropa en contra de los prejuicios

Lola Ortiz tiene acostumbrados a sus seguidores a las fotos en las que aparece ligera de ropa e incluso completamente desnuda. Esta vez ha decidido hacerlo pero con un mensaje reivindicativo de fondo.

La extronista ha decidido mandar un mensaje de apoyo a todas las mujeres. Todo ello porque se siente cansada de que las juzguen continuamente por su forma de vestir, actuar, posar o bailar: "Desde que naces... eres puta, te desnudas...eres puta, eres guapa...eres puta, sales de fiesta...eres puta, bailas...eres puta".

Además continúa remarcando que: "Hagamos lo que hagamos en este sociedad siempre nos ponen etiquetas negativas (sobre todo a las mujeres). Yo no quiero ser perfecta para nadie, quiero ser MI MEJOR VERSIÓN PARA MI MISMA". Finalmente, ha terminado llegando a la siguiente conclusión: "Hago lo que me sale de los ovarios y no tengo que pedirle permiso a nadie".

