Cristina Pedroche, linchada en redes por su último escote: "Luzco mi cuerpo cuando yo quiero" Ecoteuve.es 9:49 - 13/07/2018 16 Comentarios

La colaboradora de 'Zapeando' responde a los insultos que ha recibido en redes

"He tenido que aguantar que me digan 'zorra', 'putona', 'buscona' y 'guarra"

Cristina Pedroche es uno de los rostros más populares de la televisión y habitualmente se ve obligada a enfrentarse a duras críticas. Esta vez, lo que ha vuelto a poner a la colaboradora en el ojo del huracán ha sido un vestido que ha lucido en Zapeando y que algunos espectadores lo han usado para atacar a la presentadora con insultos machistas.

Cristina Pedroche ha usado su cuenta de Instagram para manifestarse en contra de aquellos que la han llamado "zorra", "putona", "buscona" y "guarra", entre otros insultos.

Para ello, ha utilizado una foto en la que aparece con la prenda de la discordia y ha lanzado un mensaje de lo más firme contra quienes arremeten contra ella. "Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio", ha dicho.

"Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías", ha añadido la colaboradora de La Sexta.

"Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mi, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas", añade.

