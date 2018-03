Elena Furiase confirma su embarazo a través de Instagram Ecoteuve.es 18/03/2018 - 12:02 1 Comentario

La nieta de Lola Flores ha decidido zanjar toda las especulaciones

La tarde del viernes saltaba el bombazo, Lydia Lozano era la encargada de desvelar a la audiencia que Elena Furiase hija de Lolita estaba embarazada. Tras esto, eran muchos los medios que se hacía eco de la noticia a pesar de que la protagonista de la historia no se había pronunciado.

La nieta de 'La Faraona' ha querido zanjar el tema y confirmarlo ella misma a través de las redes sociales. "Dado que algunos se han adelantado a dar una noticia que intentó llevar con cuidado y prudencia", comenzaba explicando.

Y ha continuado anunciando la feliz noticia: "Voy a aclarar que SI, vamos a ser padres, estamos felices y solo pido respeto por estos momentos tan delicados que me gustaría llevar con tranquilidad y calma". Todavía no se sabe quién es el padre del niño. Algunas informaciones apuntan a que podría ser un músico amigo de su hermano. Lo extraño es que ella misma ha dicho que lleva tres años sin pareja y que no le importaría ser madre soltera. Quizá con el tiempo se resuelvan todas las incógnitas.

