Miguel Ángel Silvestre se desnuda para celebrar "San Calentín" Ecoteuve.es 17/02/2018 - 16:00

El actor ha decidido usar la bañera de una forma muy inusual

Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar en el mercado desde que en Diciembre rompiese su relación con Albania Sagarra. Ésto no le ha impedido hacer planes en San Valentín y sorprender a sus seguidores con una sugerente foto en Instagram.

En ella el actor aparece completamente desnudo dentro de una bañera tapando su cuerpo con un nórdico, tomando café con unas gafas de sol.

Además ha decidido titular su foto de una manera muy optimista haciendo referencia a su reciente soltería: "Yo celebro San Calentin .Viendo a las parejas celebrar san Valentín desde la ventana... por lo menos me han dado un café que si no me echo a llorar..."

Como no ha podido ser de otra forma la foto ha levantado pasiones entre sus seguidores que han dedicado comentarios muy positivos a Silvestre.

