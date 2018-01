Salvador Sobral habla tras su operación: "Me siento motivado por lo que me traerá el futuro" Ecoteuve.es 21/01/2018 - 15:24 0 Comentarios

El cantante se recupera favorablemente

Hace unos meses Salvador Sobral se encontraba en cuidados intensivos debido a un grave problema de corazón que arrastraba desde hace tiempo. Por este motivo el cantante tuvo que someterse a un transplante de corazón.

A pesar de que es una operación muy complicada, Sobral se supera día a día y su estado va a mejor. Hace 10 días el cantante abandonó su estancia en el Hospital Santa Cruz de Lisboa.

El cantante se recupera favorablemente y ha dado sus primeras declaraciones después de la operación: "Me siento cada día mejor, pero he de tener en cuenta que una operación como ésta requiere un largo periodo de recuperación", dijo. Además también ha reconocido que sentirse "supermotivado por lo que me traerá el futuro". También ha declarado: "Ya estoy pensando en un nuevo álbum y no puedo esperar para volver al escenario".

Sobral ha querido confirmar que tiene intención de actuar en el escenario de Eurovisión ya que como manda la tradición el ganador de la edición pasada tiene que actuar y entregar el premio a el ganador de la edición de ese año. Ante ésto ha dicho:"Sí, con suerte estaré allí listo para actuar", cruzando los dedos para que se cumpla.

