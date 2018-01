Adara ('GH17') responde duramente a la madre de Pol: "¡Sois gentuza!"

En septiembre del año pasado Pol y Adara, exconcursantes de Gran Hermano 17, anunciaban su ruptura a través de las redes sociales. Meses después parece que sigue habiendo rencor ya que la madrileña y la madre de su expareja se han intercambiado unos mensajes algo tensos.

Todo comenzaba cuando una usuaria de Twitter opinaba sobre algo que había escrito la madre de Pol en la que decía que su hijo ya "es mayor" y que tiene "complejo de edipo". Aprovechando la contestación quiso mandar un dardo envenenado a Adara.

Perdona?? No seras tú la que necesita ayuda? Xq yo estoy muy cuerda. No te metas xq tú no has tenido en tu casa a nadie durante ocho meses a todo tren y ni se ha despedido, osea q no me vengas con consejos gratuitos. Gracias por nada. Agradecería q no vuelvas a escribirme.