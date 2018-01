Las emocionadas palabras de Miguel Ángel Muñoz a su prima tras rozar la victoria en 'Masterchef Junior' Ecoteuve.es 15:54 - 12/01/2018 0 Comentarios

María llegó a la final del programa pero perdió ante Esther, la ganadora

Miguel Ángel Muñoz ganó la primera edición de Masterchef Celebrity. La prima pequeña del actor ha participado en la última entrega de la versión Junior y ha estado a punto de ganar.

Muñoz ha escrito unas bonitas palabras dirigidas a María, la subcampeona del concurso que se batió en la final con Esther, la ganadora.

Al principio de la carta deja claro que no le gusta exponerse en redes sociales diciendo que prefiere compartir sus "cositas fuera de aquí". Pero esto ha sido una ocasión especial ya que Miguel Ángel ha querido dar la enhorabuena a su "primita" por lo bien que lo ha hecho en MasterChef Junior.

Además ha querido mostrar su apoyo y cariño hacia ella con las siguientes palabras: "Estoy muy orgulloso de cómo lo has hecho, de la gran cocinera que eres, de lo mucho que te has divertido y sobretodo de cómo te alegraste cuando los jueces de MasterChef dijeron el nombre de Esther en la gran final... Porque lo importante no es ganar al compañero sino superarse a uno mismo, y tú lo hiciste cada semana desde que empezaste".

También ha querido dejar claro que uno de sus deseos en este nuevo año es pasar mucho más tiempo con ella y con el resto de sus primos.

