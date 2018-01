Geno Machado ('OT') se cansa de que le recuerden su fallo en Eurovisión: "Qué pesados sois, estoy hasta el mismísimo..." Ecoteuve.es 13:05 - 12/01/2018 0 Comentarios

La cantante estalla después de sufrir durante 16 años continuas bromas

Geno Machado fue una de las participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Además, fue una de las coristas de Rosa López en Eurovisión. Pero sin duda lo que nadie olvidará es el error que cometió en dicho certamen al girar en el sentido contrario al que lo hicieron sus compañeros. 16 años después se sigue recordando y a ella, al parecer, no le hace mucha gracia.

Un usuario de Twitter ha recuperado la anécdota a propósito del comentario que hizo Mónica Naranjo a Aitana en la gala del pasado lunes, cuando riñó a la concursante por estar triste tras la marcha de Cepeda. "Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré", dijo la cantante.



"Que sepas que yo a tu edad, vi cómo Geno dio la vuelta en Eurovisión 2002 al revés..y no lloré Aitana...", dijo un tuitero.

Que sepas que yo a tu edad, vi como @OficialGeno dio la vuelta en Eurovisión 2002 al revés..y no lloré Aitana...NO LLORÉ pic.twitter.com/Cvtcl4uEDE — ????M.Bazinga???? (@MundoBazinga) 10 de enero de 2018

El comentario no sentó bien a Geno que ha decidido responder de una manera muy contundente al usuario: "¡¡¡Qué pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés. ¡¡Queréis analizar el vídeo y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas", aseguró enfadada.

Que pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés queréis analizar el vídeo!! Y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas!!! — Geno (@OficialGeno) 11 de enero de 2018

La contestación no pasó desapercibida para los usuarios que decidieron responder a la cantante, algunos muy críticos con ella:

No es normal que por un error se de tanto bombo ya basta y ya hace años vamos a ver un besito Geno ???????????? — juan antonio (@juan_dikelame) 11 de enero de 2018

Ríete un poquito Geno, hija, que te falta sentido del humor. No le digáis que hizo algo mal en un sitio en el que ella no debió estar. Debían ir los finalistas y ella fue expulsada la primera. Memoria para todo, guapa. Y agradece — NaDy_A Cup Of Tea ???? (@NFZ_13) 12 de enero de 2018

Que desagradable eres, vaya contestación más fea.

Y si vas descompasada o vas perdida, no pasa nada.

Nadie es perfecto.

16 años después o 16 años antes. — Marieta????? (@marieta_pe) 12 de enero de 2018

