Paula Echevarría y María Patiño animan a España en la promo de Telecinco para el Mundial Ecoteuve.es 18:50 - 25/04/2018 0 Comentarios

Numerosos rostros de Mediaset han aparecido en el vídeo promocional

El Mundial de Fútbol de Rusia 2018 se verá en Mediaset. Para calentarlo, el grupo ha lanzado un vídeo promocional en el que un gran número de los rostros de la cadena bailan al ritmo de la canción de Carlos Jean y Teyou, Dancing Together.

"Welcome to the World Cup!" es la potente frase que da inicio al videoclip que ha lanzado Mediaset, en el que se han dejado ver numerosos protagonistas de la pequeña pantalla. El primero en aparecer es Joaquín Prat, acompañado de otros profesionales como la actriz Vanesa Romero, Risto Mejide, Manu Carreño, Santi Millán, Lara Álvarez, Christian Gálvez, Jesús Calleja, Emma García, Pedro Piqueras o Paz Padilla.

También aparecen la cantante Edurne, Iker Jiménez, Paula Echevarría, Eva Hache, José Antonio Camacho, el actor Álex González, José Coronado, los presentadores David Cantero e Isabel Jiménez, Cristina Pardo, Luján Arguelles, Jesús Vázquez, Samanta Villar, los camareros de First Dates Lidia, Yulia y Matías. Los presentadores Ana Rosa Quintana, María Patiño, Jorge Javier Vázquez, Bertín Osborne y Sandra Barneda no han querido perderse la iniciativa.

La canción protagonista, Dancing Together, está compuesta por Carlos Jean y Teyou, y destaca el eslogan "El mundial de Rusia 2018 se juega en Mediaset España. España juega en Telecinco. Todo el mundial solo en Mediaset".

