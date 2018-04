TV3 no emitirá la final de la Copa del Rey que jugará en Barça contra el Sevilla Ecoteuve.es 3/04/2018 - 13:56 0 Comentarios

Vicent Sanchís, director del canal, alega problemas económicos: "No tenemos dinero"

La final de la Copa del Rey que enfrentará al Barça contra el Sevilla no se podrá ver en TV3. La cadena autonómica catalana renuncia a dar el partido como lo venía haciendo en los últimos años.

Vicent Sanchís, director de TV3, alega motivos económicos para justificar que por primera vez en mucho tiempo el partido no se vaya a ofrecer a través de este canal.



"No podemos comprar los derechos de la Copa del Rey porque no tenemos el dinero", ha dicho en una entrevista. "Se jugará la final de la Copa del Rey y por primera vez en bastante tiempo TV3 no la podrá transmitir", ha añadido el directivo.

La final de la Copa del Rey se celebrará el próximo 21 de abril y enfrentará al Barça contra el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

PUBLICIDAD