Manuel Jabois: "Zidane no puede decir toda la verdad"

El periodista analiza la complicada situación que atraviesa el Real Madrid

Manuel Jabois ha asegurado que está convencido que Zinedine Zidane ahora mismo no puede decir la verdad cada vez que sale a la sala prensa y responde a las preguntas de los periodistas, a los que no les dice lo que en realidad le está pasando por la cabeza viendo la situación del Real Madrid.

"La situación es complicada, pero entiendo a Zidane. Ha dado la rueda de prensa que tenía que dar, no puede estar recuperando a la plantilla y salir y decir que no se juega a nada. Entiendo que los periodistas hagamos esas preguntas, pero entiendo que Zidane no puede decir toda la verdad. Claro que lo ve, pero evidentemente no lo puede decir en público, debe conseguir que se recupere la confianza", dijo el periodista en la tertulia de la Cadena Ser.

Además, Rafa Alkorta defendió la postura de Zidane de defender a los que jugaron ante el Numancia este miércoles. "Está protegiendo al equipo y en especial a los que han jugado ante el Numancia porque todos daban por hecho que había que ganar fácil al Numancia, pero no es fácil. Zidane está en su papel de decir todo lo que tiene que decir dentro. Es inteligente y sabemos que los problemas se arrastran desde hace tiempo, sobre todo sin balón".

Por su parte, Antonio Romero matizó que "es una cuestión de confianza, cuando el Numancia se ha puesto a tocar el balón el equipo ha desconectado, no creo que sea cuestión física, es más moral y de confianza", mientras que Manuel Jabois retomó la palabra para advertir que con el PSG por delante y un cruce de cuartos de Copa del Rey la temporada del Real Madrid "está para puerta grande o enfermería".

