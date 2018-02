'Tu cara me suena' (16,7%) coge impulso y gana al hasta ahora invencible 'Got Talent' (16,2%) Ecoteuve.es 3/02/2018 - 10:55 0 Comentarios

Tu cara me suena se alza con su gala de Eurovisión superando así a su mayor competidor con un 16,7% de share. No muy atrás ha quedado Got Talent que hasta ahora ganaba tanto los lunes como los viernes con un 16,2% de share. Consulte los datos de todas las cadenas.

El cine de La 1 ha mejorado sus datos respecto a la semana anterior y queda en una tercera posición con The Punisher reuniendo un 9,7% de share.

AUDIENCIAS CON INVITADOS

Antena 3

Tu cara me suena : Especial Eurovisión: 16,7% y 2.297.000

Tu cara me suena: encarando la final: 9,9% y 448.000

Telecinco

Got Talent España: 16,2% y 2.339.000

La 1

Cine: The Punisher (El Castigador): 9,7% y 1.666.000

Cine 2: Asian Connection: 5,5% y 576.000

La Sexta

LaSexta Columna: 8,5% y 1.522.000

Equipo de investigación: 5,7% y 995.000

Cuatro

Ven a cenar conmigo: 6,2% y 940.000

First Dates: 6,7% y 1.160.000

Cine Cuatro: Los Mercenarios 2: 5,4% y 907.000

Cine Cuatro 2: Eliminators: 5,5% y 502.000

Backstrom: 4,1% y 153.000

La 2

Historia de nuestro cine: La soledad: 2,3% y 379.000

Documaster: 2,3% y 164.000

Después del holocausto: 1,9% y 183.000

AUDIENCIAS COMPLETAS, VIERNES 2 DE FEBRERO

