Pedroche bate récord en las Campanadas de Antena 3, provoca mínimo de La 1 y vapulea a Telecinco Ecoteuve.es 2/01/2018 - 9:08 0 Comentarios

Anne Igartiburu y Ramón García lideran con un 32,5%, el peor dato de la cadena pública

Cristina Pedroche y Chicote crecen hasta el 23,3%, mejor marca en Antena 3 desde 1994

Las 12 uvas de 'Sálvame' apenas registran un 10,1% en Telecinco y un 2% en Cuatro

El fenómeno Cristina Pedroche es imparable en las Campanadas. La expectación por su vestido ha vuelto a crecer y ha dado a Antena 3 su mejor dato en los últimos 23 años, desde 1994. Un 23,3% de la audiencia ( 3.072.000) se tomó las uvas con la presentadora, su esperado look, y Alberto Chicote. Sube 5,4 puntos respecto al año pasado.

La 1 sigue siendo líder, pero con su peor marca histórica. Anne Igartiburu y Ramón García anotan un 32,5% (4.288.000), 3,3 puntos menos que la pasada Nochevieja.

Telecinco se queda muy lejos de la pública y Antena 3. Las Campanadas de Sálvame, presentadas por María Patiño, Terelu Campos, Lydia Lozano, Mila Ximénez y Kiko Hernández, registran un discreto 10,1% (1.323.000), 1,4 puntos menos que el año anterior. En Cuatro, se quedan con un 2% (1,3 puntos menos).

La Sexta, por su parte, mejora, a pesar de ser un resultado discreto. Cristina Pardo e Iñaki López registran un 6,3% (835.000), una subida de 1,1 puntos para el segundo canal de Atresmedia.

Audiencias Nochevieja

La 1

Bienvenido Mister Wan-Da: 31,5% y 3.523.000

Feliz 2018: 28,3% y 3.087.000

Campanadas: 32,5% y 4.288.000

Antena 3

A propósito de 2017: 14,1% y 1.607.000

Campanadas: 23,3% y 3.072.000

Cantando al 2018: 15,1% y 1.543.000

Telecinco

Sálvame Stars: 10,8% y 1.232.000

Las Campanadas: 10,1% y 1.323.000

Sálvame Stars: El brindis: 11,1% y 1.423.000

Alejandro Sanz: El concierto: 7,6% y 745.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 6,4% y 668.000

Inter Merry Christmas: 6,6% y 752.000

Campanadas: 6,3% y 835.000

Cine: No lo llames amor... llámalo X: 3,2% y 365.000

Cuatro

El Blockbuster Kids: Toy Story 3: 3,6% y 405.000

Las Campanadas: 2% y 267.000

Cine Cuatro: Vamos de polis: 3,5% y 360.000

